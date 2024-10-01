Назначение Марка Рютте новым генсеком НАТО не приведет к существенным изменениям в политике альянса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Сегодня штаб-квартире НАТО в Брюсселе Йенс Столтенберг передал полномочия генсека альянса своему преемнику - бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте. В ходе своего выступления новый генеральный секретарь альянса пообещал, что одним из приоритетов его работы станет «наращивание помощи Украине и приближение ее к НАТО».

«Наши ожидания, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он и работал», - пояснил Песков, отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от назначения Рютте генсеком НАТО.

При этом он напомнил, что новый генсек уже известен России, так как ранее занимал должность премьер-министра Нидерландов, пишет «Коммерсант».

Стало известно об отношении нового генсека НАТО к РФ

«Были надежды на прагматичные отношения. Но впоследствии мы знаем, что Нидерланды заняли достаточно непримиримую позицию на полное исключение каких-либо контактов с нашей страной. Поэтому мы не думаем, что в политике альянса произойдет что-то новое, существенное»», - заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее политолог, бывший офицер ВС США Скот Беннетт обратил внимание на то, что Марк Рютте предвзято относится к России и антироссийская риторика со стороны НАТО может только усилится. По его мнению, целью Рютте на новом посту станет объединение стран Восточной Европы для того, чтобы открыть второй фронт против России как в военном, так и в дипломатическом и экономическом отношении.