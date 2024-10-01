$93.22+0.51104.17+0.70
Почта

В МИД РФ заявили о готовности к долгому противостоянию с США

Россия готова к длительной конфронтации с Соединенными Штатами.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Надо готовиться к длительному противостоянию с этой страной. Мы к этому готовы во всех смыслах», - подчеркнул он.

На фоне сложившегося в США двухпартийного консенсуса на развитие антироссийского курса Москве не стоит испытывать иллюзий, добавил замглавы МИД РФ.

По его словам, РФ посылает США предупреждения, чтобы в Вашингтоне не всерьез воспринимали готовность России к противостоянию.

До этого представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что Украина не нуждается в разрешении США на удары вглубь РФ оружием, которое Киев произвел самостоятельно.

Миллер добавил, что в США «всегда смотрят», есть ли у Вашингтона «дополнительные инструменты», которые можно предоставить в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом руководитель американского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро сообщал, что Соединенные Штаты намерены сделать украинский конфликт «более спокойным».

Политика
Видео
Мэттью Миллер
Сергей Рябков
МИД России
Европейский совет
Госдеп США
Москва
Вашингтон
Киев
Россия
Соединенные Штаты
Украина