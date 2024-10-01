В Совфеде обвинили Столтенберга в «разжигании огня» между РФ и НАТО

Бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга не следует слушать, поскольку он «разжигает огонь» между Россией и Североатлантическим альянсом.

Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

«Я бы, честно говоря, не слушал этого неудавшегося политика, потому что он кроме того, что разжигает огонь между НАТО и Россией, ничем не занимается», - подчеркнул он.

По словам Джабарова, у «не получилось» заниматься большой политикой, поскольку он позволяет себе такие заявления, которые его «не красят».

До этого Столтенберг, несмотря на предупреждения России о возрастании риска ядерного конфликта, заявлял, что страны НАТО не должны ограничивать предоставление дополнительной военной помощи Украине.

По словам Столтенберга, победа России на Украине станет для НАТО большим риском и «сделает всех нас (членов альянса. — Ред.) более уязвимыми».

Кроме того, уходящий генеральный секретарь НАТО отмечал, что Запад может принять Украину в Североатлантический альянс только с подконтрольными территориями.