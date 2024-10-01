Кремль высказался о перспективах подписания нового договора о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ) с США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не может вести переговоры, игнорируя текущие изменения в Европе и сложившуюся ситуацию. Ura.Ru

Он напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял о невозможности вести переговоры по ДСНВ, не учитывая изменения в ядерной инфраструктуре Европы, не включая в процесс страны ЕС и затрагивая прочие вопросы, связанные со стратегической безопасностью. Газета.Ru

Ранее высокопоставленный источник рассказал «Известиям», что Россия не согласится подписывать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Lenta.ru