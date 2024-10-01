Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР

Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китая Си Цзиньпина с 75-летием образования Китайской Народной Республики.

Текст направленной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Дорогой друг, примите самые теплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики», — говорится в публикации.

Глава российского государства отметил впечатляющие успехи Китая в экономическом, а также в социальном и научно-техническом развитии.

«Под Вашим руководством КНР укрепляет свои позиции на мировой арене и играет важную роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня», — отметил Путин.

Российский лидер отметил, что Москва и Пекин намерены продолжать «совместную работу в целях дальнейшего упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и Китаем» на благо народов двух стран.

До этого Си Цзиньпин заявил, что исследование космоса и строительство космической державы является мечтой Китая, к которой он не устанет стремиться.