Захарова обвинила США в обострении ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке является коллапсом американской политики и примером того, как США объявили себя «защитниками интересов всего региона». Об этом рассказала «Звезде» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ближневосточный коллапс - а это коллапс американской политики, тому прекрасное свидетельство. Когда одна страна, США, берет на себя функцию защитника и проводника интересов всего региона, объявляет союзником одну страну - Израиль - и все это заканчивается кровавой мясорубкой, которую многие характеризуют как геноцид», - отметила дипломат.

Она обратила внимание на то, что Вашингтон предлагает в качестве метода решения проблем «истребление людей», а американское внешнеполитическое ведомство превратилось в «бюро по раздаче снарядов».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после взрывов 17 и 18 сентября средств связи в разных районах Ливана. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтвердил, но и не опроверг своей причастности к этому.

Накануне Израиль объявил о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ назвали своей целью инфраструктуру движения «Хезболла».