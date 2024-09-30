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В МИД РФ прокомментировали нежелании Скрипалей появляться на слушаниях в суде

Сергей и Юлия Скрипали могли бы дать показания по делу о смерти британки Дон Стерджес онлайн, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

В МИД РФ прокомментировали нежелании Скрипалей появляться на слушаниях в суде
© РИА Новости

Ранее западные СМИ сообщили, что Скрипали из соображений безопасности не будут давать показания по делу Стерджес.

«Мне кажется, есть все возможности для этого [рассмотрения их показаний]», — отметила Захарова.

Напомним, что 4 июля 2018 года, через четыре месяца после инцидента со Скрипалями, произошло ЧП в городе Эймсбери. Два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества» и были госпитализированы в местную клинику в критическом состоянии.

Посольство отреагировало на неучастие Скрипалей в слушании по делу Стерджес

Одна из пострадавших, 44-летняя Дон Стерджес, 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший выжил.