В МИД РФ прокомментировали нежелании Скрипалей появляться на слушаниях в суде

Сергей и Юлия Скрипали могли бы дать показания по делу о смерти британки Дон Стерджес онлайн, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее западные СМИ сообщили, что Скрипали из соображений безопасности не будут давать показания по делу Стерджес.

«Мне кажется, есть все возможности для этого [рассмотрения их показаний]», — отметила Захарова.

Напомним, что 4 июля 2018 года, через четыре месяца после инцидента со Скрипалями, произошло ЧП в городе Эймсбери. Два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества» и были госпитализированы в местную клинику в критическом состоянии.

Посольство отреагировало на неучастие Скрипалей в слушании по делу Стерджес

Одна из пострадавших, 44-летняя Дон Стерджес, 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший выжил.