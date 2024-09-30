Россия призвала расследовать авиаудар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме

Россия призывает расследовать авиаудар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме, заявили в МИД РФ. В ведомстве добавили, что такие атаки нарушают международное право. Комментарий опубликован на официальном сайте министерства.

Ранее ОАЭ обвинили суданскую армию в причастности к авиаудару по резиденции главы эмиратской дипмиссии в суданской столице. Вооруженные силы Судана отвергли обвинения ОАЭ, возложив ответственность на Силы быстрого реагирования.

«Россия со своей стороны решительно осуждает любые атаки на дипломатические представительства и покушения на их неприкосновенность. Подобным акциям, нарушающим базовые нормы международного права, нет и не может быть оправданий», — подчеркнули в МИД.

Российская сторона призывает к проведению тщательного расследования случившегося, уточнили в ведомстве.

Москва также призывает Высший Совет Судана и командование СБР немедленно прекратить боевые действия и начать серьезные политические переговоры, пояснили в МИД.

Напомним, что с 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В первые 12 дней противостояния погибли свыше 500 человек, 4599 получили ранения.

Поводом для эскалации конфликта послужило намерение правительства республики встроить СБР в официальные военные структуры.