Стало известно о содержании переговоров Мишустина с руководством Ирана

На переговорах в Тегеране председатель правительства России Михаил Мишустин обсуждал с руководством Ирана отношения и перспективы экономического сотрудничества, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

30 сентября прошли переговоры Мишустина с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.

"Обсуждавшиеся в ходе официального визита вопросы двусторонней повестки касаются также отношений России и Ирана, поскольку от них зависит, как будут выстраиваться отношения в условиях формирования нового миропорядка, который будет основываться вокруг таких структур, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС", - сказал Оверчук, слова которого приводятся в Telegram-канале кабмина.

Стороны вновь обсудили вопрос ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Ожидается, что документ вступит в силу в 2025 году. В ходе визита также обсуждались перспективы присоединения Ирана к ЕАЭС в качестве наблюдателя.

Кроме того, в двустороннем формате рассматривались вопросы укрепления связанности на евразийской территории, в частности развития международного транспортного коридора "Север - Юг", перспективы сотрудничества в сфере энергетики, торговли и сельскохозяйственной отрасли, промышленной кооперации.