В Госдуме разъяснили, что подпадет под закон о чайлдфри

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает штрафы от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри.

«Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка», — подчеркнул Володин.

По его словам, цель законопроекта — пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей.

Назван размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Спикер отметил, что пропаганда бездетности идет из США, является социально опасным явлением. Он добавил, что «ни в коем случае нельзя допускать ее продвижения».