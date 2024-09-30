Пригласившего в Госдуму секс-работницу депутата предложили отправить на СВО

Депутату Государственной Думы (ГД) от КПРФ Денису Парфенову предложили поехать на специальную военную операцию (СВО) после его возможного участия во встрече с проституткой в одном из кабинетов нижней палаты парламента. С такой инициативой выступили представители общественного движения «Ветераны России», когда ознакомились с провокационным роликом, передает РИА Новости.

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Общественники обратились к спикеру Думы Вячеславу Володину. По их мнению, парламентария, пригласившего секс-работницу, следует наказать.

«Общероссийское общественное движение "Ветераны России" требует принятия незамедлительных мер в отношении Парфенова Дениса Андреевича», — отмечается в документе.

Заявители предположили, что депутат мог бы исправить ситуацию, отправившись на фронт.

В организации подчеркнули, что информация о поведении Парфенова вызвала бурную реакцию в обществе, в том числе и у российских военных. Представители «Ветеранов России» уверены, что поступок парламентария способен привести к деградации моральных норм и ценностей.

До этого стало известно, что возможный участник видео с проституткой в Госдуме Денис Парфенов оказался женат.

20 сентября по соцсетям разошлась видеозапись с секс-работницей и мужчиной, похожим на Парфенова, снятая в здании нижней палаты российского парламента.