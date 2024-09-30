Посольство отреагировало на неучастие Скрипалей в слушании по делу Стерджес

Российское посольство в Лондоне прокомментировало решение британских властей не привлекать к слушанию по делу о смерти британки Дон Стерджес в 2018 году Сергея и Юлию Скрипалей.

«Тем самым нарушается законное право России на достоверные сведения о наших соотечественниках — состоянии их здоровья и юрстатусе, а также о провокации, с помощью которой Лондон шесть лет назад инспирировал масштабную антироссийскую кампанию», — приводит комментарий дипмиссии РИА Новости.

В российском посольстве пообещали продолжить добиваться от британских властей ответов на эти вопросы.

В конце июня стало известно, что Скрипали не хотят появляться на слушании в Великобритании по делу отравления в Солсбери из соображений безопасности.