ВСУ специально гоняются за российскими военкорами, ничем не гнушаются, пытаясь их уничтожить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

Комментируя ранение корреспондента «Известий» Дениса Кулаги, Песков обвинил ВСУ в попытках уничтожить российских военкоров. «В этом плане Вооруженные силы Украины ничем не гнушаются. За многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально», — заявил он. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что военный корреспондент «Известий» Денис Кулага получил осколочные ранения обеих ног и ожоги под Часовым Яром в ДНР. Деловая газета «Взгляд»