Премьер-министр России провел переговоры с президентом Ирана

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава правительства в понедельник, 30 сентября, прибыл в Иран с официальным визитом. Кроме того, в этот день Мишустин встретился с первым вице-президентом республики Мохаммадом Резой Арефом.

Ранее заместитель главы МИД Ирана Мехди Сафари сообщил, что очередные антироссийские санкции не оказали никакого влияния на расчеты между Ираном и Россией.

По его словам, в настоящее время коммерческие сделки между Тегераном и Москвой осуществляются в риалах и рублях.