В Госдуме оценили возможность диалога Грузии и Абхазии после слов Лаврова

Диалог Грузии с Абхазией и Южной Осетией пойдет на пользу всем трем сторонам, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что это поможет наладить отношения между приграничными республиками.

«Диалог всегда возможен и всегда нужен. Это может пойти на пользу развитию двусторонних отношений между приграничными республиками. Это начало конца конфронтации, которая была все эти годы. Поэтому [Сергей] Лавров (глава МИД России. — NEWS.ru) сделал заявление, что мы готовы участвовать в процессе создания рабочих групп», — пояснил Водолацкий.

Депутат отметил, что в профильном комитете Госдумы проводятся встречи с парламентариями из Грузии, Абхазии и Южной Осетии. По его словам, таких жестких риторик, как при бывшем грузинском лидере Михаиле Саакашвили, сегодня не существует.

«Я думаю, что каждый здравомыслящий руководитель Грузии, Южной Осетии и Абхазии понимает, что нужно садиться за стол переговоров и находить пути сближения, которые помогут восстановить дружеские, добрососедские отношения. С соседями всегда нужно дружить. Все обиды и недоразумения нужно оставить в стороне. Это пойдет на пользу всем трем сторонам», — заключил парламентарий.

Лавров ранее заявил, что Россия готова помогать Грузии, Южной Осетии и Абхазии в процессе нормализации отношений. Глава российского МИД пояснил, что страны должны быть сами заинтересованы в этом процессе, в том числе в контексте обеспечения договоренностей о ненападении.