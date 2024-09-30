Кремль оценил риски большой войны на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоких рисках начала войны на Ближнем Востоке после убийства лидера «Хезболла» Хасана Насруллы, предупредив о возможной гуманитарной катастрофе.

Песков заявил, что безразборные бомбардировки жилых районов в Ливане могут привести к значительным человеческим потерям, передает ТАСС.

Он отметил, что такие действия неминуемо вызовут гуманитарную катастрофу, подобную той, которую уже наблюдают в секторе Газа. По его словам, подобные события в Ливане могут стать катализатором масштабного конфликта в регионе.

Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов призвал Израиль незамедлительно прекратить боевые действия в Ливане и обратиться к политико-дипломатическим методам, предупреждая о возможных тяжелых последствиях для всего региона.

Глава МИД Сергей Лавров заявил об угрозе «большой войны» в случае вовлечения Ирана в ближневосточный кризис.