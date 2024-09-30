Владимир Зеленский скрывает детали «плана победы» от собственного народа, потому что этот сценарий конфликта провальный, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентская газета

«Я думаю, что план есть. Просто гражданам Украины не будут доносить детали плана, потому что он полностью провалился. Ожидания, на которые рассчитывал Киев в этом плане, не приняты ни в Америке, ни в Европе. Поэтому они не хотят говорить о провале», — высказался Чепа. News.ru

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак ранее заявил, что Зеленский хочет показать гражданам свой план завершения конфликта в усеченном виде. RT на русском