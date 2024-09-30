Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Сербии Александра Вучича об СВО, подчеркнув, что спецоперация будет длиться до достижения Россией всех целей. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Вучич предположил, что украинский кризис может продлиться десять лет и завершится по «корейскому сценарию» - по примеру «38 параллели» (неофициальное название границы Северной и Южной Кореи). По мнению Вучича, после достижения «корейского сценария» напряженность будет сохраняться «еще 10, 20 или 30 лет».

Президент Сербии считает, что все это время США будут «упорно бороться против России», а Москва - защищать свои интересы. Вучич подчеркнул, что глупо недооценивать российскую армию, как и российскую экономику, которая выдержала санкции.

Вучич заявил, что РФ владеет инициативой в конфликте на Украине

Комментируя слова Вучича, Песков заявил, что опытные политики могут иметь свою точку зрения на украинский кризис. По словам представителя Кремля, Россия исходит из того, что СВО должна завершиться достижением поставленных целей.