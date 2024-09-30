Захарова посоветовала США перестать притворяться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила предложение отменить в США поправку о свободе слова. Свое мнение по этому поводу она высказала в Telegram-канале.

Ранее спецпосланник президента США по вопросам климата, экс-госсекретарь Джон Керри заявил о том, что основной закон страны мешает бороться с дезинформацией. По его мнению, необходимо отменить первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова.

«Правильно, сколько можно притворяться», - прокомментировала это предложение официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, что США ввели новые санкции против медиахолдингов МИА «Россия сегодня» (агентства РИА Новости и Sputnik), АНО «ТВ-Новости» (телеканал RT и видео-агентство Ruptly), а также НКО «Евразия». В Госдепе отметили, что Украина не пользуется такой большой поддержкой в других странах именно из-за деятельности российских журналистов.