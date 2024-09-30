РФ призывает Израиль немедленно прекратить войну в Ливане

Россия настоятельно призывает Израиль немедленно прекратить боевые действия в Ливане во избежание тяжелых последствий для региона и перейти к политико-дипломатическим методам разрешения сложившейся ситуации. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"Мы настоятельно призываем в нынешней ситуации Израиль немедленно прекратить боевые действия и перейти к мирному, политическому урегулированию ситуации. Иначе последствия будут абсолютно тяжелыми для всех стран региона", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Посол подчеркнул, что Россия осуждает убийство 27 сентября генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, которое, по словам Викторова, было произведено "террористическими методами". Ликвидация Насруллы, отмечает дипломат, показывает отсутствие стремления Израиля к прекращению конфликта и возвращению ситуации в политико-дипломатическое русло.

Новый виток эскалации конфликта между Израилем и "Хезболлах" начался после того, как 17 и 18 сентября в Ливане произошла серия взрывов устройств связи. Движение возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, власти которого напрямую случившееся не комментировали, но заявили об активизации военных действий на северном направлении. 23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам движения. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей. В результате одного из израильских ударов 27 сентября в Бейруте был ликвидирован Насрулла.