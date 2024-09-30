О характере СВО и лжи Запада: главное из обращения Путина

Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Путин поблагодарил россиян за патриотизм и рассказал о характере СВО.

Об испытаниях и притеснениях

Путин подчеркнул, что вхождению в состав России новых регионов предшествовали «непростые испытания». Президент отметил, что жители Донбасса восемь лет жили в «невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады». Путин добавил, что население этих регионов выступило против госпереворота в Киеве.

«Они <…> дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России», - подчеркнул президент.

Об обмане со стороны Запада

Путин отметил, что Россия не бросила жителей Донбасса и долгое время пыталась добиться мирного разрешения конфликта. Однако переговоры ни к чему не привели из-за позиции западных стран, заявил Путин.

«Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию», - сказал президент.

Он добавил, что на Украине «планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому». Западные страны поставляли оружие ВСУ, а также отправляли на Украину «наемников и советников», отметил Путин. По его словам, на Украине готовили новые боевые действия в Донбассе по примеру 2014 года.

О планах на Крым и характере СВО

Путин заявил, что в качестве целей для новых атак ВСУ были намечены не только Донбасс, но также Крым и другие российские регионы. По словам президента РФ, последовавшие события подтвердили, что СВО была необходима.

«Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, её поистине освободительный характер», - сказал Путин.

О патриотизме и героях СВО

Президент России поблагодарил жителей новых регионов за «стойкость, решительность и твердость», подчеркнув, что они из поколения в поколение передают российские духовные ценности, историческую память, традиции, культуру и «прежде всего великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни».

Путин подчеркнул, что в рамках СВО Россия отстаивает безопасное и благополучное будущее для детей и внуков всех россиян, а также «память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам». Президент заявил, что эти чувства дают силы участникам СВО.

«Мы гордимся нашими героями, делаем всё, чтобы поддержать их», - подчеркнул он.

Путин рассказал, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях активно восстанавливаются предприятия, строятся дома, больницы, школы и детсады. Работы ведутся при участии всех российских регионов, бизнеса, волонтеров, общественных и религиозных организаций, а также парламентских партий.