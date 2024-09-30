Приезжают со своим «уставом»: В регионе РФ подняли вопрос мигрантов

Спикер Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко рассказал, почему миграционный вопрос уже «перезрел» и как нужно изменить соответствующее законодательство.

«Порядка 40% тех, кто сюда приезжает, приезжают со своим «уставом». И не желают интегрироваться вообще никак. То есть живут своими нормами, своими законами, практически не будучи вовлеченными в структуру законов нашей страны, нашего региона», – напомнил парламентарий в интервью РБК.

По словам депутата, это общефедеральная статистика. При этом у Приморья есть собственные «невероятные цифры» – статистика по совершенным мигрантами преступлениям за первое полугодие 2024 года.

«Если по России зафиксировано на 6,5% меньше преступлений, совершенных мигрантами, то в ДФО рост на 37%, а в Приморском крае – на 80%», – констатировал Антон Волошко.

Негативную реакцию общества на такие инциденты он назвал естественной и справедливой, а вопрос необходимости ужесточения миграционного законодательства – перезревшим. Здесь, правда, особенно актуален не только перечень законов, но и контроль над их соблюдением, потому что многие важные пункты уже зафиксированы, но не всегда соблюдаются.

Отдельно председатель ЗС ПК выделил вопрос социальных льгот, на которые часто в большом объеме претендуют мигранты, только-только получившие вид на жительство и не заплатившие никаких налогов.

«Таких обязательств социального характера в Приморском крае очень много. А почему налогоплательщики Приморья должны платить по факту за тех, кто только приехал в нашу страну», – риторически спросил Антон Волошко.

Как отметил депутат, основная часть законодательной работы приходится на Госдуму, но региональные наработки тоже могут быть полезны для федеральной повестки.

«Нам трудовая миграция нужна, без этого экономика не будет развиваться. Но нам необходимо выстраивать барьеры, формировать некий фильтр, чтобы все-таки это были люди, которые с одной стороны нужны экономике, а с другой – которые бы соблюдали нормы и законы нашего государства», – подчеркнул спикер приморского парламента.

В открытой студии «ФедералПресс» на IX Восточном экономическом форуме председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко напомнил, что Приморье получает как особое внимание президента России Владимира Путина, так и внимание крупного бизнеса. И большой пласт работы выполняется в сфере соцподдержки. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин