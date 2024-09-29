Захарова прокомментировала очередь к Лаврову после выступления в ООН

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя очередь к министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову после его выступления на Генассамблее ООН, заявила, что это происходит не впервые, и назвала это «хорошей ооновской традицией». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По ее словам, очередь к Лаврову «всегда большая» и дипломаты со всего мира «хотят пожать руку» и «засвидетельствовать почтение» главе МИД РФ.

«Это хорошая ооновская традиция. И здорово, что российский министр является одним из ярчайших ее символов, — сказала Захарова.

Захарова раскрыла, что в кулуарах ГА ООН говорят о политике США

В ходе своего выступления на Генассамблее Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога с Западом и выдвинула идею архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех государств и организаций континента.

Также в своей речи дипломат коснулся темы выяснения обстоятельств диверсии на газопроводах «Северный поток» и событий в Буче.

Лавров также подчеркнул, что США могут повлиять и на конфликт на Ближнем Востоке, потребовав его остановку в секторе Газа, а также на границе Израиля и Ливана. Он подчеркнул, что конфликт в регионе может быть прекращен быстро и эффективно.

Ранее журналист обратил внимание на одну деталь после речи Лаврова в ООН.