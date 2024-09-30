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Путин высказался об СВО в годовщину вхождения Донбасса и Новороссии в состав России

Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) носит освободительный характер. Об этом говорится в видеообращении главы государства к годовщине вхождения Донбасса и Новороссии в состав России, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, Украину с 2014-го года готовили к противостоянию с Россией несмотря на попытки Москвы решить конфликт мирным путем.

Целями поддерживаемого Западом Киева при этом были не только Крым и Донбасс, но и другие регионы России, подчеркнул президент. Развитие событий полностью подтвердило необходимость проведения СВО, указал он.

Справедливость спецоперации чувствуют и военнослужащие, продолжил глава государства. В свою очередь, общество делает все возможное для их поддержки, отметил он.

«Гордимся нашими героями», — заключил Путин.

Ранее Кремль опубликовал заявление Путина об изменении ядерной доктрины России. Перед этим там пояснили, что необходимость корректировки документа, дающего руководству страны право применить ядерное оружие, обусловлена геополитической обстановкой.

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