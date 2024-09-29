В Госдуме дали совет Киеву после массового налета БПЛА

Депутат Чепа посоветовал Киеву перечитать ядерную доктрину РФ после атаки БПЛА
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа после массированного удара БПЛА ВСУ по российской территории призвал Украину и ее союзников перечитать обновленную ядерную доктрину РФ. Его слова приводит «Лента.ру».
По его словам, Киев покупает беспилотники при помощи стран НАТО по всему миру, и ему всячески помогает инфраструктура альянса при осуществлении ударов по России. Как отметил Чепа, подобными атаками Украины пытается принудить Москву к переговорам на своих условиях, запугивая террористическими действиями.
«Это не приведет к желаемым для них успехам, это только усложняет возможности переговорного процесса. Украине и тем странам, которые ей помогают, необходимо внимательно прочитать новую ядерную доктрину, которая должна вправить мозги многим политикам», — сказал депутат.
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Утром 29 сентября министерство обороны РФ сообщило, что ночью в регионах страны перехватили и уничтожили 125 украинских дронов. Больше всего БПЛА — 67 — сбили в воздушном пространстве Волгоградской области. В небе над Ростовской областью ликвидировали 18 беспилотников, а в небе над Воронежской и Белгородской областями — по 17 летательных аппаратов.
Кроме того, три дрона были перехвачены над акваторией Азовского моря. Еще по одному БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, Курской и Брянской областях.
Ранее в Кремле прокомментировали использование западных вооружений на Украине.