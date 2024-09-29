Инициативы Киева по принуждению Москвы к мирным переговорам мало опираются на действительность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РБК.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Россию к миру можно только принудить. Он добавил, что военный конфликт с Москвой «невозможно прекратить просто переговорами».

«Сами украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что надо, дескать, Россию принуждать к миру», — отметил Песков.

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По его словам, такие разговоры являются «ошибочными» и могут привести Киев к негативным последствиям.

Напомним, что главы государств и правительств западных стран все чаще говорят о необходимости сторонам сесть за стол переговоров и остановить боевые действия. В Москве заявляют, в свою очередь, что Россия готова к переговорам, но дипломатам следует учитывать реальную ситуацию на земле.