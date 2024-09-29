Песков раскрыл, когда Россия может применить новую ядерную доктрину

Россия может применить новую ядерную доктрину в зависимости от ситуации на фронте, особенно в контексте конфликта вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом.

«Это скорее уже прерогативы наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются», — уточнил Песков в интервью Павлу Зарубину.

Песков объяснил, зачем потребовалось менять ядерную доктрину России

Представитель Кремля подчеркнул важность постоянного мониторинга и анализа военной обстановки для принятия решений на высшем уровне.