Песков объяснил, зачем потребовалось менять ядерную доктрину России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимость изменений в ядерной доктрине страны. В интервью российскому журналисту спикер указал на нарастающую международную напряженность и активное участие ядерных держав в конфликте вокруг Украины как ключевого фактора.

«Это все делало необходимым внесением необходимых корректировок и в ядерную доктрину, и в основы государственной политики в области ядерного сдерживания», — уточнил Песков в интервью Павлу Зарубину.

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Изменения в ядерной доктрине России связаны с изменяющейся геополитической обстановкой и угрозами, исходящими от НАТО и его военной инфраструктуры, приближающейся к российским границам, добавил пресс-секретарь.