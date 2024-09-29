Лавров оценил реакцию Запада на изменение ядерной доктрины РФ

Когда Запад примет решение о том, разрешать ли Киеву бить вглубь территории РФ, станет ясно, понят ли сигнал об изменении российской ядерной доктрины, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, он самостоятельно не может судить о том, как именно на Западе понимают это посыл.

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Мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышат. <...> Поймем, как они это понимают в случае, когда станет окончательно ясно, дадут ли они Украине разрешение на дальнобойные орудия, тогда будет понятно, как они поняли то, что услышали, — отметил дипломат.

Лавров прокомментировал планы Трампа по урегулированию на Украине

Президент РФ Владимир Путин обещал, что ядерную доктрину страны изменят из-за возникновения новых военных рисков. Вероятно, будет расширен перечень государств, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Поводом для ядерного ответа будет прописана угроза суверенитету России даже обычным оружием.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пересмотром ядерной доктрины РФ пытается запугать страны — участницы Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что считает ядерную риторику Москвы «опасной и безрассудной». Столтенберг призвал союзников внимательно следить за действиями России.