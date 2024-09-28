Захарова показала очередь желающих пожать руку Лаврову в ООН

Очередь из желающих пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову выстроилась в ООН, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат опубликовала фото с доказательством в Telegram-канале. На кадре видно, как иностранные коллеги улыбаются Лаврову.

После выступления на ГА ООН к Сергею Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку, — подписала публикацию Захарова.

Глава МИД России выступил на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Толпа иностранных представителей с интересом выглядывала из-за плеч друг друга, ожидая возможности пожать руку российскому министру.

Сергей Лавров, выступая на ГА ООН, призвал немедленно прекратить убийства мирных палестинцев оружием США в секторе Газа. Глава МИД России подчеркнул, что актам терроризма, жертвам которого стали израильтяне в 2023 году, нет и не может быть оправдания.

Ранее Сергей Лавров высказался о ситуации на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел заявил, что регион оказался на грани большой войны. Дипломат озвучил свое мнение в рамках заседания Совета Безопасности ООН. По его мнению, этой войны «кое-кто» очень хочет.