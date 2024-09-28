Лавров назвал хамством оценки Зеленского мирного плана Китая и Бразилии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамством озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским оценки мирного плана Китая и Бразилии по украинскому конфликту. Об этом глава МИД РФ заявил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"Он заявил, что каждый пункт формулы мира основывается на принципах, целях и нормах Устава ООН. Он, между прочим, и так по-хамски охарактеризовал китайско-бразильскую инициативу. Сказал, что непонятно, зачем они ее выдвинули, может, они хотят получить Нобелевскую премию мира. Сказал, что не существует разных версий Устава ООН для разных частей света. Нет отдельного устава для БРИКС или для "Большой семерки", нет отдельного почему-то российско-иранского Устава ООН или отдельного китайско-бразильского Устава ООН. Так что он по достоинству оценил те усилия, которые явно из наилучших побуждений предпринимают наши китайские и бразильские коллеги", - отметил он.