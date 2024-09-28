Лавров прокомментировал планы Трампа по урегулированию на Украине

По словам главы МИДа, Москва будет рада любым инициативам, которые приведут к решению.

«Как я понимаю, господин Дональд Трамп говорил какое-то время назад, что ему потребуется 24 часа, сейчас уже иная формулировка. Знаете, мы будем рады любым инициативам, которые приведут к желаемому результату», — сказал дипломат в ходе пресс-конференции.

Лавров подчеркнул, что результат может быть только один — «урегулирование проблемы на основе устранения коренных причин украинского кризиса».

Трамп заявил, что Украины больше нет

Также министр выразил мнение, что если у экс-президента США получится убедить Киев отменить дискриминационные по отношению к русскоязычным законы на Украине, то это будет шагом в правильном направлении.