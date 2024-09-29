Очередь к министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову после его выступления на Генассамблее ООН демонстрирует ослабление влияния стран Запада. Такую точку зрения высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

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«Изолированная Россия». Еще одна фантазия ослабленной западной гегемонии», — написал Боуз, приложив фотографию главы российского МИД и других дипломатов.

В ходе своего сегодняшнего выступления на Генассамблее Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога с Западом и выдвинула идею архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех государств и организаций континента.

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Также в своей речи дипломат коснулся темы выяснения обстоятельств диверсии на газопроводах «Северный поток» и событий в Буче.

Лавров также подчеркнул, что США могут повлиять и на конфликт на Ближнем Востоке, потребовав его остановку в секторе Газа, а также на границе Израиля и Ливана. Он подчеркнул, что конфликт в регионе может быть прекращен быстро и эффективно.

Ранее Лавров заявил о невозможности изолировать Россию.