Лавров заявил о бессмысленности войны с ядерной державой

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он заявил, что Россия является ядерной державой, победить которую невозможно, передает РИА Новости.

«Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи воевать до победного с ядерной державой, каковой является Россия», — сказал министр.

Он напомнил, что Лондон и Вашингтон в мае 1945 года разрабатывали операцию «Немыслимое» по уничтожению СССР. Тогда это держалось в строжайшем секрете.

Сейчас, по словам Лаврова, Лондон и Вашингтон готовят Европу к агрессии против РФ и не скрывают своих замыслов. Пока они рассчитывают победить Россию «руками нелегитимного неонацистского киевского режима», но при этом готовят и Европу к «самоубийственной авантюре».

При этом глава МИД добавил, что Россия не отказывается от диалога с Западом. Москва предлагает сформировать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех стран и организаций континента. Этому вопросу будет посвящена международная конференция в Минске, которая откроется 31 октября.