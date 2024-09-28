МИД РФ отреагировал на убийство лидера «Хезболлы»

Россия решительно осуждает совершенное Израилем политическое убийство лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы, вся ответственность за последующую эскалацию на Ближнем Востоке будет лежать на властях еврейского государства. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг - на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Таким образом, на нее ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию", - указали в министерстве.

"Вновь настоятельно призываем Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий. Это позволило бы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования, - подчеркнули в МИД РФ. - В сложившейся взрывоопасной обстановке ответственные члены мирового сообщества должны сделать все от них зависящее, чтобы не допустить погружения региона в полномасштабную вооруженную конфронтацию".

СМИ сообщили подробности ликвидации Насраллы

28 сентября Армия обороны Израиля сообщила, что Насрулла был ликвидирован в результате атаки израильской авиации, которой подвергся южный пригород Бейрута. Удар был нанесен в пятницу в момент проведения совещания руководства "Хезболлах". В субботу движение подтвердило смерть своего лидера и пообещало продолжить противостояние с Израилем.