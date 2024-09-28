В Кремле прокомментировали слова западных политиков о войне с Россией

Агрессивные заявления высокопоставленных политиков Запада о возможной войне с Россией являются «абсолютным зеркалом» их официальной позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью репортеру Павлу Зарубину.

Зарубин спросил у представителя Кремля, какую роль в недавней корректировке российской доктрины ядерного сдерживания сыграло то, что в последнее время западные политики на высоком и высшем уровне все чаще говорят о возможности войны с Россией.

Песков ответил, что «официальное заявление есть официальное заявление» и пренебрегать такими выпадами в адрес России нельзя.

«Конечно, мы строим свое понимание о подходах наших визави, или партнеров или наших противников, недругов, именно основываясь на этих официальных заявлениях. Поэтому, да, это абсолютное зеркало той позиции, которую они занимают», — сказал Песков.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин предложил скорректировать ядерную доктрину. Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.