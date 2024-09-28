Песков объяснил корректировку ядерной доктрины России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал корректировку ядерной доктрины России. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, в в корректировке доктрины сыграли агрессивные заявления глав государств и правительств западных стран в адрес России.

«И конечно, мы строим свое понимание подходов наших визави или наших партнеров, или наших противников, недругов, основываясь на этих заявлениях. Это абсолютное зеркало той позиции, которую они занимают», — подчеркнул Песков.

25 сентября президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Москва применит ЯО в случае агрессии со стороны неядерного государства при участии или поддержке ядерного, в том числе на Белоруссию.

Госдеп прокомментировал обновление ядерной доктрины России

Поводом для использования ЯО может стать массированный старт вражеских самолетов и ракет, пересечение ими государственной границы, уточнил российский лидер.