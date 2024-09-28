В МИД РФ высказались о прекращении выдачи виз гражданам Туркменистана

Российские дипломаты заявили, что один из туркменских сайтов опубликовал ложную информацию о том, что консульство РФ в Ашхабаде «перестало выдавать туристические визы».

«Данные сведения недостоверны, поскольку консульский отдел Посольства России в Туркменистане работает в штатном режиме, за последние две недели было выдано около 6000 виз», — заявили в МИД РФ.

Там отметили, что 2800 виз являются учебными, а 2200 — туристическими. Для получения виз на октябрь записалось порядка 8000 человек.

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В МИД подчеркнули, что на сайте Turkmen News не первый раз публикуются заведомо ложные новости. Они преследуют цель дискредитировать российско-туркменистанские отношения и нанести ущерб имиджу России.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила депутатов Меджлиса Туркменистана с Днем независимости.