Украинская армия «отступает по всем фронтам», не оправдывая ожиданий Запада.

Такое мнение первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров выразил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я думаю, что у господина Трампа в случае победы будут свои задачи. Он не будет особо стараться финансировать ВСУ, потому что, как говорится, не в коня корм. Сколько уже американцы вложили в этот режим денег, вооружений, а подвижек никаких особых нет. Наоборот, вооружённые силы Украины начали отступление по всем фронтам. Не будет Трамп рисковать своей репутацией и поддерживать Зеленского, понимая, что партия Зеленского в любом случае проиграет. Я думаю, что он всё-таки попытается выступить в роли миротворца. А как у него получится, покажет время. Но для этого надо победить на выборах шестого ноября».

После выборов главы государства США перестанут занимать первое место среди европейских стран по спонсированию ВСУ, подчеркнул Джабаров.

«Глубинное государство несомненно от того, кто победит, всё равно будет продавливать свою линию. Само глубинное государство не заинтересовано в такой безудержной поддержке Украины. Они видят, что результатов-то мало. Прошло два с половиной года, а толку-то никакого нет. Более того, ресурсы истощаются. Европа, на которую американцы пытаются переложить всю ответственность и всё снабжение Украины, тоже не в состоянии этого делать. Я думаю, что американцы попытаются сойти с главных ролей в этом конфликте».

Владимир Зеленский раскрыл подробности переговоров с Дональдом Трампом. Президент Украины назвал встречу с кандидатом в президенты США содержательной.