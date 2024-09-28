Захарова заявила, что США объявили свободе слова полноформатную войну

Соединенные Штаты рестрикциями против российских СМИ объявили полноформатную войну свободе слова, Москва расценивает это как нападение на профессию журналиста. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации.

Дипломат напомнила, что 4 и 13 сентября Вашингтон ввел санкции против нескольких российских СМИ.

"По сути, предпринятые Соединенными Штатами шаги вышли за пределы рестрикций как таковых, и стали объявлением со стороны Вашингтона полноформатной войны свободе слова как явлению. Под надуманными предлогами США подвергли атаке как СМИ, так и персонально профессионалов медиасферы, журналистов, чья личная безопасность была поставлена под угрозу", - отмечается в комментарии.

"Расцениваем такие действия американской администрации как бесцеремонное нападение на саму профессию журналиста, а также как проявление неуважения к человеческому достоинству, - подчеркнула Захарова. - В полной мере обозначилось, что подоплекой агрессии США является русофобская, причем с явным националистическим окрасом политика".

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание на то, что 26 сентября под предлогом якобы нанесения ущерба национальной безопасности в Молдавии был заблокирован доступ к нескольким российским информресурсам.