Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в готовности президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с Москвой. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Здесь важны три момента. Первое, конечно, успехи Российской армии. Они налицо, особенно в районе Покровска. И в Курске мы их, я думаю, скоро выдавим или уничтожим тех, кто прорвался на нашу территорию. Второе, Запад охладил пыл Зеленского по поставкам вооружений. Потому что нельзя постоянно пичкать оружием, не имея ничего взамен. То есть результатов нет, одни обещания. И третий момент, я думаю, что Запад немножко протрезвел после заявлений нашего президента по изменению нашей ядерной доктрины», — перечислил Джабаров.

По мнению сенатора, западные политики поняли всю серьезность слов президента России Владимира Путина.

«Стало понятно, что это не попытки блефовать. Я думаю, это всех сразу остудило. Эти три момента объясняют, почему Запад подталкивает Зеленского к переговорам», — добавил он.

Готов ли он сам к переговорам? Я не уверен. Потому что он понимает, что прекращение огня и начало мирных переговоров для него означают политическую смерть. Для него единственный способ политического выживания — продолжение боевых действий — Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам.

Джабаров предположил, что западные лидеры продолжат давить на Зеленского и может дойти до того, что они просто прекратят оказывать военную помощь.

«И тогда, как говорил наш президент совсем недавно, два-три месяца, и Украина будет побеждена полностью. Поэтому надо посмотреть, что попытается сейчас делать Зеленский. Я думаю, что он попытается любой ценой как-то выторговать какие-то уступки с нашей стороны, может быть, территориальной, но пусть посмотрит, почитает Конституцию России. Наши территории там все обозначены. Поэтому все попытки Зеленского говорить о возвращении позиций к 24 февраля 2022 года невозможны», — рассказал сенатор.

Скорее всего, будет замена Зеленского на более удобного политического лидера. Я не исключаю, что будет сделана ставка на Залужного или кого-то другого. Но та клика, которая сейчас сидит в Киеве, для Запада уже, по сути, отработанный материал — Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон изучает «план победы» украинского президента.