Посол России в Турции рассказал о маниакальной идее Запада

Посол России в Турции Алексей Ерхов указал, что Запад стремится отменить русскую культуру и традиции и использует язык ненависти и шантажа. Об этом он сказал во время выступления на Страновой отчетно-выборной конференции Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Турции, проходящей в Анкаре.

"Сегодняшняя встреча проходит в крайне непростой международной обстановке. Из уст представителей недружественных государств то и дело звучат призывы нанести России стратегическое поражение на поле боя. Запад охватила маниакальная идея отменить все русское - прежде всего, нашу великую культуру и традиции. На смену дружбе, сотрудничеству и дипломатии приходит язык ненависти, шантажа и откровенных угроз. Оголтелая русофобия привела к открытой агрессии террористическими методами против нашей земли и наших граждан. Причем происходит это с молчаливого согласия хозяев киевского режима, а где-то и под восторженные возгласы отдельных воинствующих политиканов", - заявил Ерхов.

Он подчеркнул, что при всем этом "Россию не сломить".

"Победа будет за нами. Намеченных руководством страны целей мы обязательно достигнем. А наш многонациональный народ, его язык и культура переживут всех, кто теперь ставит антироссийские устремления выше благополучия и мира на земле. Свой важнейший вклад в наше правое дело вносите и вы, дорогие соотечественники. Именно вы демонстрируете принимающему турецкому обществу наши самые лучшие качества, пробуждаете интерес к изучению России, ее культуры и языка, способствуя развитию добрых отношений между двумя странами. Посольство со своей стороны всегда готово поддержать вас в этой благородной миссии и подставить дружеское плечо в трудную минуту", - сказал посол.

Ерхов напомнил, что в 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.