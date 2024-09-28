Посол России в Турции рассказал о маниакальной идее Запада

Посол РФ в Турции отметил маниакальное желание Запада отменить все русское
Посол России в Турции Алексей Ерхов указал, что Запад стремится отменить русскую культуру и традиции и использует язык ненависти и шантажа. Об этом он сказал во время выступления на Страновой отчетно-выборной конференции Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Турции, проходящей в Анкаре.
"Сегодняшняя встреча проходит в крайне непростой международной обстановке. Из уст представителей недружественных государств то и дело звучат призывы нанести России стратегическое поражение на поле боя. Запад охватила маниакальная идея отменить все русское - прежде всего, нашу великую культуру и традиции. На смену дружбе, сотрудничеству и дипломатии приходит язык ненависти, шантажа и откровенных угроз. Оголтелая русофобия привела к открытой агрессии террористическими методами против нашей земли и наших граждан. Причем происходит это с молчаливого согласия хозяев киевского режима, а где-то и под восторженные возгласы отдельных воинствующих политиканов", - заявил Ерхов.
Он подчеркнул, что при всем этом "Россию не сломить".
"Победа будет за нами. Намеченных руководством страны целей мы обязательно достигнем. А наш многонациональный народ, его язык и культура переживут всех, кто теперь ставит антироссийские устремления выше благополучия и мира на земле. Свой важнейший вклад в наше правое дело вносите и вы, дорогие соотечественники. Именно вы демонстрируете принимающему турецкому обществу наши самые лучшие качества, пробуждаете интерес к изучению России, ее культуры и языка, способствуя развитию добрых отношений между двумя странами. Посольство со своей стороны всегда готово поддержать вас в этой благородной миссии и подставить дружеское плечо в трудную минуту", - сказал посол.
Ерхов напомнил, что в 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
"Это событие, которое имеет значение не только с исторической точки зрения. Память о той трагедии и подвиге нашего народа - подвиге величайшем в мировой летописи - сейчас особенно важна, как напоминание о том, к чему приводит человеконенавистническая идеология и политика извлечения выгоды из страдания других. Ценность этой памятной даты - и в новом импульсе для патриотического воспитания детей, чтобы они выросли достойными, умными и порядочными людьми, реализовав несчетные таланты, которыми обладает наш многонациональный народ. Поэтому обращаемся с просьбой к организациям соотечественников подойти к этому делу со всей серьезностью, как вы это делали до сих пор, и в координации с КСОРС и посольством торжественно встретить праздник Великой Победы", - призвал посол РФ.