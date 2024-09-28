Россия официально предъявила досудебные претензии к ФРГ в связи с СП

Россия, опираясь на конвенции по терроризму, официально предъявила досудебные претензии к ФРГ, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием подрывов «Северных потоков». Об этом РИА Новости сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«На очереди и другие государства, которые могут иметь отношение к подрыву», — добавила дипломат.

Ранее Захарова сказала, что обязательства по расследованию подрывов СП не выполняются.