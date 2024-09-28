В Госдуме озвучили условие применения ядерного оружия во время СВО

Картаполов озвучил условие применения ядерного оружия во время СВО
Разрешение Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России может стать основанием для применения ядерного оружия по обновленной доктрине. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Это может стать основанием, но принимать решение будет верховный главнокомандующий. Может стать», — цитирует РИА Новости слова Картаполова.
В Госдуме прокомментировали изменения ядерной доктрины России
Ранее президент России Владимир Путин объявил о пересмотре ядерной доктрины. Он заявил, что агрессия неядерного государства, поддержанная ядерным государством, будет рассматриваться как совместное нападение на Россию. Он также заявил о возможности использования ядерного оружия в ответ на агрессию против РФ и Беларуси, а также в случае массового запуска ракет.
Картаполов объяснил, что изменения в ядерной доктрине России сделают ее более гибкой и эффективной. Она должна соответствовать современным реалиям. Сербский президент Александр Вучич отметил, что заявление Путина вызвало большой интерес у участников Генеральной ассамблеи ООН.