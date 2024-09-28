Лавров назвал атаки на Ливан бесчеловечными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, назвал израильские атаки на Ливан бесчеловечными.

«Очередным кричащим примером... является бесчеловечная атака на Ливан путем превращения гражданских технологий в смертоносное оружие», — заявил он.

Он отметил, что «необходимо расследовать это преступление».

27 сентября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что военнослужащие страны нанесли авиационный удар по главному штабу шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана. По его словам, объект находился под жилыми домами в центральной части района Дахия. В субботу, 28 сентября, стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала кадры вылета истребителей F-15 на операцию по ликвидации лидера движения «Хезболла».