Лавров заявил о находящемся на грани большой войны Ближнем Востоке

Ближневосточный регион в настоящее время находится в шаге от большого противостояния и войны.

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По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, есть те, которые бы этого очень желали. С таким заявлением глава МИД России выступил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Также Совбез затронул палестинский вопрос.

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«Ближний Восток вновь оказался на грани большой войны, которую, как представляется, кое-кто очень и очень хочет», - заявил российский министр.

Лавров отметил, что «спираль насилия» уже не ограничивается зоной арабо-израильского противостояния.

В это время в Ливане турфирмы начали вывозить беженцев под видом круизов, поскольку большинство международных авиакомпаний приостановили полеты в столичный аэропорт.

Напомним, при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ливанской территории погибли сотни жителей, их число уже возросло до 1 540 человек. Местный минздрав заявил, что в результате бомбардировок пострадало более 4 400 человек.