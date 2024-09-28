Лавров рассказал о роли России в урегулировании ближневосточного конфликта

Россия прилагает активные усилия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. О роли страны в решении конфликта рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

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Министр напомнил, что Россия поддерживает резолюцию Совбеза организации, согласно которой Израиль должен вывести войска с юга Ливана, а «Хезболла» — отойти к северу от реки Литани.

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«Со своей стороны мы прилагаем активные дипломатические усилия для деэскалации ситуации, предотвращения самого катастрофического сценария. Готовы к координации с международными и региональными партнерами в этих целях. Исходим из того, что безопасность любого государства не должна обеспечиваться за счет ущемления безопасности других», — сказал Лавров.

Ранее израильский постпред при ООН Дэнни Данон, комментируя новую атаку на Бейрут, заявил, что Израиль не считает, что находится в конфликте с Ливаном.