В России заявили о выходе спирали насилия за пределы палестино-израильского конфликта

Спираль насилия вышла далеко за пределы зоны палестино-израильского конфликта. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН МИД РФ Сергей Лавров.

«Беспрецедентный уровень конфронтации на оккупированной палестинской территории и в ливано-израильском приграничье», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что конфликт отзывается и в других частях региона, в том числе на Красном море. Обстановка также дестабилизируется в Средиземном море, Персидском заливе и на севере Африки в целом, сказал глава МИД. По его словам, краеугольным камнем ближневосточного кризиса остается неразрешенный палестинский вопрос.

В начале сентября Лавров прокомментировал сообщения о возможном срыве переговоров между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Он подчеркнул, что мирные инициативы в ультимативном формате без немедленного прекращения огня приведут к затягиванию конфликта.