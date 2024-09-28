Лавров заявил о возможности США встать на сторону мира

США обладают возможностью встать на сторону мира и потребовать прекращения войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.
Лавров заявил, что Запад всегда стремился развалить Россию
"Хотел бы отдельно обратиться к представителям Соединенных Штатов [Америки], выбор за вами - либо и дальше блокировать работу Совета Безопасности [ООН], либо встать на сторону мира, международного сообщества и потребовать прекращения войны", - указал министр.