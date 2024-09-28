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Лавров заявил о возможности США встать на сторону мира

США обладают возможностью встать на сторону мира и потребовать прекращения войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

Лавров заявил о возможности США встать на сторону мира
© РИА Новости

Лавров заявил, что Запад всегда стремился развалить Россию

"Хотел бы отдельно обратиться к представителям Соединенных Штатов [Америки], выбор за вами - либо и дальше блокировать работу Совета Безопасности [ООН], либо встать на сторону мира, международного сообщества и потребовать прекращения войны", - указал министр.

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