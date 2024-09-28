Лавров заявил о возможности США встать на сторону мира

США обладают возможностью встать на сторону мира и потребовать прекращения войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

© РИА Новости

Лавров заявил, что Запад всегда стремился развалить Россию