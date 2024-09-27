В Узбекистане призвали признать Захарову персоной нон грата

Узбекский политик Расул Кушербаев предложил признать официального представителя МИД России Марию Захарову нежелательным лицом в Узбекистане после ее реакции на инцидент с избиением русскоязычного мальчика учителем в одной из школ республики, пишут местные СМИ.

«В соответствии с недавно принятым Сенатом законом настало время включить Захарову в «Список иностранных граждан и лиц без гражданства, которым запрещен въезд в Узбекистан». Этот список следует начать именно с нее», – заявил Кушербаев, его слова приводит Anhor.uz.

По словам политика, Узбекистан никогда не вмешивался во внутренние дела России, в частности, в происходящее в российских школах, так как это сугубо внутреннее дело России.

«Поэтому вмешательство представителя МИД России Марии Захаровой во внутренние дела Узбекистана, связанное с инцидентом в ташкентской школе, – это не просто случайное высказывание», – заявил он.

В Узбекистане нахамили Захаровой, заступившейся за русскоязычного школьника

По его словам, это не первый случай, когда Захарова «вмешивается во внутренние дела других народов и стран».

Спикер российского МИД ранее сообщила, что Москва запросила разъяснений у узбекистанской стороны по поводу инцидента.